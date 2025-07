Polskie siatkarki górą w meczu z Chinkami! Popis drużyny Stefano Lavariniego

Premierową odsłonę towarzyskiego starcia lepiej rozpoczęły siatkarki z Chin, a po trzech dobrych serwisach Xiangyu Gong było 4:9. Polki również nadrobiły zagrywką - asami popisały się Martyna Łukasik (6:10) oraz Aleksandra Gryka (11:11). Gra się wyrównała, a losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Po ataku Łukasik z przechodzącej piłki gospodynie miały piłkę setową (24:23), później jednak zepsuły dwie zagrywki, co w rywalizacji na przewagi wykorzystały rywalki. Seta zamknął punktowy blok Chinek (25:27).

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2025. Turniej finałowy w Łodzi. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online

Drugą partię od mocnego uderzenia rozpoczęły Polki, które wygrały serię akcji przy zagrywkach Katarzyny Wenerskiej prowadziły 9:0. W dalszej części seta gospodynie nie zwalniały tempa i utrzymywały wyraźną przewagę, która w końcówce przekroczyła dziesięć oczek (21:10). W ostatniej akcji Martyna Łukasik zaskoczyła rywalki zagrywką (25:12).

Na początku trzeciego seta znów dobre otwarcie Polek, które po asie Martyny Łukasik prowadziły 8:4. Przeciwniczki szybko zmniejszyły różnicę (9:7), ale w środkowej części seta poszła seria sześciu wygranych akcji przez gospodynie (15:7). Okazała się ona kluczowa dla losów tej partii - Polki przejęły inicjatywę i pewnie zmierzały po wygraną. Wynik na 25:14 ustaliły punktowym blokiem.

Chińskie siatkarki uzyskały minimalną przewagę na początku czwartej partii (4:6). Później jednak poszła kolejna w tym meczu punktowa seria gospodyń. Wygrały one osiem akcji od stanu 5:7 do 13:7, przy zagrywkach Julity Piaseckiej. Polki grały skutecznie i przybliżały się do rozstrzygnięcia tego starcia. Magdalena Jurczyk uderzeniem ze środka wywalczyła piłkę meczową, a po chwili autowy atak Chinek zakończył spotkanie (25:16).

Polska – Chiny 3:1 (25:27, 25:12, 25:14, 25:16)

Polska: Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska, Aleksandra Gryka, Agnieszka Korneluk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Alicja Grabka, Justyna Łysiak (libero), Malwina Smarzek, Magdalena Jurczyk, Weronika Centka-Tietianiec, Paulina Damaske, Julita Piasecka. Trener: Stefano Lavarini.

Chiny: Mengjie Wu, Yushan Zhuang, Xiangyu Gong, Yuanyuan Wang, Houyu Chen, Zixuan Zhang – Mengjie Wang (libero) oraz Xin Tang, Xiaolan Yin, Yuhan Dong, Feifan Ni (libero), Ziyue Wan, Boning Fan. Trener: Yong Zhao.