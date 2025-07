Reprezentacja Polski odwróciła losy meczu! Co za końcówka

W piątek Polki męczyły się z Tajwanem, wygrywając dopiero po dogrywce, ale trener Karol Kowalewski zapowiadał, że w starciu z zespołem Niemiec jego drużynie powinno pójść łatwiej. – O Niemkach wiemy dużo, dużo więcej i na pewno to będzie teoretycznie wygodniejszy rywal dla nas. To jest europejska koszykówka, koszykówka, którą znamy bardzo dobrze i w której myślę, że będzie nam nawet łatwiej wykorzystać nasze mocne strony – mówił Kowalewski.

Na początku jego słowa się nie potwierdzały, bo Niemki, podejmujące Polki w głównym koszykarskim obiekcie uniwersjady, czyli Grugahalle w Essen, prowadziły, nawet 12:4, a pierwszą kwartę wygrały 14:8. Wprawdzie w trakcie sześciu minut drugiej odsłony gry Polki odrobiły straty, a nawet po rzucie Aleksandry Mielnickiej wyszły na prowadzenie 23:21, to do końca tej kwarty nie trafiły już do niemieckiego kosza i na przerwę schodziły przegrywając 23:30.

Jeszcze w 23. minucie Niemki wygrywały 34:27, ale zaraz miała się rozpocząć polska pogoń. Świetnie punktująca Mielnicka, do spółki z koleżankami sprawiły, że przed ostatnią odsłoną meczu Biało-Czerwone traciły do niemieckiej drużyny tylko punkt.

Najlepsze miało jednak dopiero nadejść. W ostatniej części spotkania biało-czerwone nie pozwoliły Niemkom zdobyć zaledwie osiem punktów, a same zdobyły ich aż 22! Świetna, agresywna gra w obronie i imponująca skuteczność, zwłaszcza z rzutów wolnych, bo gospodynie uniwersjady często uciekały się do fauli zdecydowały, iż biało-czerwone zapisały na swoim koncie kolejne zwycięstwo. Wynik, 63:50, ustaliła na dziewięć sekund przed końcem meczu Kamila Borkowska, wykorzystując dwa rzuty wolne.

Fazę grupową polska drużyna zakończy w niedzielę meczem z reprezentacją Stanów Zjednoczonych.

Polska – Niemcy 63:50 (8:14, 15:16, 18:12, 22:8)

Polska: Julia Piestrzyńska, Klaudia Wnorowska, Aleksandra Wojtala 12, Zuzanna Kulińska 11, Kamila Borkowska 11, Magdalena Szymkiewicz 3, Aleksandra Mielnicka 18, Bożena Puter 3, Wiktoria Kuczyńska 4, Ewelina Śmiałek 1, Anna Wińkowska.

Trener: Karol Kowalewski.

Informacja Prasowa