W poprzednim sezonie obie drużyny walczyły o utrzymanie w lidze. Ostatecznie zarówno Chrobremu, jak i Odrze udała się ta sztuka. Ekipy z Głogowa i Opola zmierzyły się w ostatniej kolejce - na stadionie Odry podopieczni Łukasza Becelli wygrali 2:0 po golach Szymona Bartlewicza i Mateusza Ozimka. Obaj zawodnicy będą występować w barwach Chrobrego również w startującym sezonie.

Z zespołem z Głogowa pożegnało się jednak wielu ważnych i doświadczonych piłkarzy. Drużynę opuścili między innymi Mavroudis Bougaidis, Patryk Mucha czy Mikołaj Lebedyński, a także wypożyczeni z innych klubów Patryk Szwedzik i Mateusz Lewandowski.

W Odrze również doszło do wielu zmian, jeśli chodzi o transfery. Trenerem pozostał jednak Jarosław Skrobacz. Zaczął on pracę w Odrze z początkiem października 2024 roku.

- Pierwszym celem jest to, abyśmy zdobyli jak najwięcej punktów tym roku. Nie powiem teraz czy to ma być na przykład 15 czy 30. Nie chcę operować liczbami. Chciałbym jednak, aby było ich na tyle dużo, abyśmy zimą spokojnie mogli myśleć o tym, co się będzie dziać wiosną - powiedział prezes klubu z Opola Tomasz Lisiński.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Odra Opole na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP