Bramka Polaka. Tylko remis jego drużyny

Polak trafił do siatki w doliczonym czasie pierwszej połowy, doprowadzając do remisu 2:2. Występował w tym meczu od pierwszej do ostatniej minuty.

W ubiegłym sezonie jego ekipa wywalczyła wicemistrzostwo kraju. Tytułu broni FC Kopenhaga, która rozpoczęła rozgrywki w piątek od wyjazdowego zwycięstwa nad Viborgiem 3:2.

Midtjylland - Odense 3:3 (2:2)

Bramki: Franculino 45+2, 85, Buksa 45+5 - Ganaus 3, Grot 30, Arp 67 (rz.k.).

Midtjylland: Lossl - Mbabu (60 Simsir), Lee, Bech Sorensen, Bak (71 Paulinho) - Osorio (80 Chilufya), Bravo (71 Byskov), Dani Silva (60 Sorensen), Gogorza - Buksa, Franculino.

Odense: Hansen - Burgy, Paulsen (55 Askou), Gomez - Owusu (90+1 Grubbe), Ejdum, Falk, Sorensen (46 McCoy) - Arp - Ganaus (74 Jensen), Grot (Bojang 90+2).

Żółte kartki: Mbabu, Lee - Owusu, Arp, Grubbe.

PAP