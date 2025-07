Chwile grozy najpiękniejszej sportsmenki kraju. Została zaatakowana przez grupę mężczyzn

Jak poinformowała sama Moonen za pośrednictwem mediów społecznościowych, do zdarzenia doszło kilka dni temu w miejscowości Opheusden w holenderskiej prowincji Geldria. Grupa mężczyzn, jadących samochodem, próbowała zepchnąć byłą kolarkę z szosy!

"Chcieli mnie skrzywdzić bez żadnego powodu. Przejechali obok mnie autem z otwartymi drzwiami i próbowali uderzyć mnie jakimś kijem" - powiedziała roztrzęsiona Moonen.

Sportsmenka natychmiast poinformowała o całym zajściu policję. Sprawcy zostali błyskawicznie złapani, ale - ku zaskoczeniu 29-latki - nie spotkała ich żadna kara!

"To byli jacyś nastolatkowie, którzy nienawidzą rowerzystów. Za to, co zrobili, nie ponieśli żadnych konsekwencji" - zakończyła Holenderka.

Puck Moonen była profesjonalną kolarką, jeżdżącą od 2017 do 2019 roku w barwach Lotto-Soudal Ladies. Z rywalizacji na topowym poziomie wykluczyła ją bardzo poważna kontuzja kolana. Puck Moonen wróciła jeszcze na trasy w 2020 roku, ale w barwach Chevalmeire Cycling Team spędziła zaledwie sezon.

W 2017 roku magazyn "FHM" uznał ją "Najpiękniejszą sportsmenką w Holandii".