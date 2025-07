W pierwszej fazie zmagań w Lidze Narodów siatkarzy rywalizuje 18 reprezentacji. Turniej finałowy z udziałem ośmiu zespołów zostanie rozegrany w dniach 30 lipca – 3 sierpnia w mieście Ningbo w Chinach.

Holendrzy to obecnie najsłabsza drużyna tegorocznych rozgrywek. Siatkarze tej reprezentacji wygrali zaledwie jedno spotkanie, a w aż 10 musieli uznać wyższość swoich rywali.

Zdecydowanie lepiej radzą sobie Włosi, którzy mogą być już niemal pewni udziału w turnieju finałowym. Nie ma się co dziwić, wszak "Azzurri" są jednymi z faworytów do końcowego triumfu, a przynajmniej do wywalczenia medalu.

Liga Narodów siatkarzy po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 roku, zastępując rozgrywaną w latach 1990–2017 Ligę Światową. W dotychczasowych edycjach wygrywały reprezentacje Rosji (2018, 2019), Brazylii (2021), Francji (2022, 2024) oraz Polski (2023).

