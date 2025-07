Lionel Messi cały czas zachwyca! Niesamowity mecz

New York Red Bulls objęli prowadzenie w 14. minucie po golu Niemca Aleksandra Hacka, któremu z rzutu rożnego asystował Szwed Emil Forsberg. 10 minut później wyrównał Hiszpan Jordi Alba. Jeszcze w pierwszej połowie dwie bramki dla Interu zdobył Wenezuelczyk Telasco Segovia.

Druga połowa była popisem byłych zawodników Barcelony. W 60. min Hiszpan Sergio Busquets posłał prostopadłe podanie do Messiego, który podwyższył na 4:1, a 15 minut później Urugwajczyk Luis Suarez dośrodkował do Argentyńczyka, który ustalił wynik meczu na 5:1. Red Bulls przegrali z Interem drugi raz w sezonie.

Piłkarze Interu Miami wygrali sześć z ostatnich siedmiu ligowych meczów. Ich zwycięską serię przerwała porażka z FC Cincinnati 0:3, którą ponieśli 17 lipca. Natomiast Messi zanotował bramkowy dublet w sześciu z siedmiu ostatnich spotkań MLS.

W konferencji wschodniej Inter zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 41 pkt i traci siedem "oczke" do prowadzącego FC Cincinnati, które rozegrało jednak o trzy mecze więcej. Do fazy play off awansuje bezpośrednio po siedem zespołów z Konferencji Wschodniej i Zachodniej, a drużyny z miejsc 8-9 zagrają w barażach.

Messi z dorobkiem 18 goli jest liderem klasyfikacji strzelców MLS wraz z Anglikiem Samem Surridge'em z Nashville SC.

PAP