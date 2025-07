Pacquiao wrócił i od razu kontrowersje! Co za walka wieczoru

„Pacquiao stawił czoła niedowiarkom, przeciwnościom losu, a nawet Ojcu Czasowi — i omal nie zapisał się w historii” - podsumowała pojedynek agencja Associated Press.

Po ostatnim gongu 12-rundowej walki dwóch arbitrów punktowało remis 114:114, a jeden wskazał na zwycięstwo Barriosa 115:113. Publiczność przyjęła ten werdykt gwizdami i buczeniem.

Wielu ekspertów jednak, w tym agencji AP, wytypowało wygraną słynnego „Pacmana”.

Podobnie myślał sam słynny pięściarz z Filipin. - Myślałem, że wygrałem — przyznał.

Według statystyk co prawda Barrios trafił więcej ciosów (120-101), ale to Pacquiao miał przewagę w mocnych uderzeniach (81-75).

Filipińczyk, który w czerwcu został oficjalnie członkiem Międzynarodowej Galerii Sław Boksu, próbował pobić swój własny rekord najstarszego mistrza wagi półśredniej. Gdy w 2019 roku wygrał niejednogłośną decyzją sędziów z Keithem Thurmanem miał 40 lat. Poprzednią walką stoczył jednak w sierpniu 2021 roku, gdy przegrał na punkty z Kolumbijczykiem Yordenisem Ugasem. W ostatnich latach skupił się na polityce; był senatorem i startował nawet w wyborach prezydenckich na Filipinach.

- To był zaszczyt dzielić z nim ring. Mam do niego ogromny szacunek. Jego wytrzymałość wciąż jest niesamowita, nadal jest piekielnie silny, wyczucia i timingu może mu pozazdrościć wielu młodszych bokserów. Świetna walka, wielkie emocje – podkreślił Barrios, który był zdecydowanym faworytem tego pojedynku.

Jak ocenił, nie bał się, że coś mu grozi w tym pojedynku, ale następnym razem musi zrobić więcej, aby wygrać.

- Mam nadzieję, że to będzie stanowić inspirację dla innych pięściarzy. Jeśli jesteś zdyscyplinowany i ciężko pracujesz, to możesz walczyć niezależnie od wieku – powiedział Pacquiao, który podobnie jak rywal nie wykluczał, że powinno dojść do rewanżu.

46-letni „Pacman”, który na zawodowym ringu walczy od trzech dekad, miał w dorobku 12 tytułów mistrza świata w ośmiu różnych kategoriach wagowych. Po sobotnim remisie jego rekord to 62 zwycięstwa, w tym 39 przez nokaut, osiem porażek i trzy remisy.

Profesjonalny bilans 30-letniego Barriosa, który urodził się... cztery miesiące po pierwszym zawodowym pojedynku Pacquiao, to 22 wygrane, w tym 18 przez KO, dwa remisy i dwie porażki.

