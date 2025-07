Piękne słowa siatkarskiej gwiazdy! "Polska to mój drugi dom"

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport: To dla ciebie bardzo specjalny dzień. To był mecz numer 400 w twojej karierze reprezentacyjnej. Jak bardzo wyjątkowe było dla ciebie zobaczyć swoich kolegów z reprezentacji wybiegających na boisko w twoich koszulkach, a następnie otrzymać owacje od polskich fanów? Musiałeś wtedy wiedzieć, że zrobiłeś coś dobrego w swojej karierze.



Benjamin Toniutti, siatkarz reprezentacji Francji i JSW Jastrzębskiego Węgla: Mam nadzieję, że nie tylko to zrobiłem dobrze (śmiech). Jestem z tego bardzo dumny. Dowiedziałem się o tym wczoraj, bo wcześniej nie liczyłem moich meczów w reprezentacji. Wczoraj jeden z ważnych dziennikarzy w świecie siatkówki wysłał mi wiadomość, że będzie to mój 400. mecz w koszulce drużyny narodowej. Jestem bardzo szczęśliwy. Gram w tym zespole od ponad 15 lat i doskonale pamiętam mój pierwszy mecz w reprezentacji - graliśmy we Włoszech. Jestem też bardzo szczęśliwy, że ten mecz rozegrałem w Polsce. Jak wcześniej mówiłem, jest to dla mnie bardzo wyjątkowe miejsce. To mój drugi dom, czuję się tutaj jak u siebie. Cieszę się, że jestem w tej hali przed tymi kibicami, ponieważ są wspaniali. Przyjechaliśmy wcześniej i zobaczyliśmy, jaka panowała tutaj atmosfera w meczu przeciwko Bułgarii - to niesamowite. To świetne miejsce do grania w siatkówkę. Jestem zadowolony, że mogę być tego częścią i grać w Polsce tak długo. Od zawsze mówię, że dam z siebie ponad sto procent w każdym klubie, w którym gram i chcę osiągnąć najwyższy możliwy poziom. Dopóki gram w Polsce, będę dawał z siebie wszystko i zapiszę się na kartach historii Polski.



Możliwe, że swój mecz numer 401 rozegrasz w Polsce, przeciwko naszej reprezentacji. To też musi być dla ciebie wyjątkowe. Czego oczekujesz od Polaków w tym spotkaniu? Myślisz, że po dwóch porażkach będą wyjątkowo zmotywowani w starciu przeciwko Francji?



Tak, myślę, że to będzie dobry mecz - ostatni w tygodniu. Będzie na pewno ważny. Nie wiem, czy Polacy już się zakwalifikowali do turnieju finałowego Ligi Narodów, ale wiemy, że to bardzo dobra drużyna. W ostatnich dniach mieli trochę problemów, jednak to zespół ze świetnymi zawodnikami. To mocna ekipa indywidualnie, ale również jako całość. Nie oczekujemy łatwego spotkania. Odpoczęliśmy i wiemy, że to będzie dobry mecz i chcemy w nim zwyciężyć.

Polacy w ostatnim czasie mają problemy z kończeniem setów, wy wręcz przeciwnie. Dzisiaj przegrywaliście 22:24, a wygraliście seta 26:24. Co jest najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o grę w tych kluczowych momentach? Chodzi o doświadczenie, pewność siebie czy może jeszcze coś innego?



Myślę, że trudno konkretnie wskazać. Czasami zdarzają się dobre momenty jak na przykład dobra zagrywka. Sądzę, że Théo (Faure - przyp. red.) w końcówce nałożył presję mocnymi serwisami. Dwa dobre bloki Trévora (Clévenot - przyp. red.). To było kompaktowe. Dopóki ostatnia piłka nie wyląduje na ziemi. musimy dawać z siebie wszystko i walczyć o każdy set. Musimy grać w ten sposób.

