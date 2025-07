PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo

Arka wróciła do Ekstraklasy po pięciu latach. Wywalczyła awans 4 maja na cztery kolejki przed końcem sezonu, kiedy na własnym stadionie pokonała 2:1 drugą w tabeli Bruk-Bet Termalikę. Ostatecznie gdynianie okazali się najlepsi w rozgrywkach – o punkt wyprzedzili ekipę z Niecieczy. Będzie to ich 17. sezon w najwyższej klasie.

- Cel postawiliśmy sobie sami. Chcemy być najlepszą Arką w 21. wieku, czyli kiedy za zwycięstwo przyznaje się trzy punkty. Dlatego musimy zdobyć minimum 43 oczka. To powinno nas poprowadzić do celu nadrzędnego, czyli utrzymania, ale uważam, że na ten sezon nie można patrzeć tylko przez pryzmat zachowania ligowego bytu. To za mało. Trzeba mierzyć wyżej i walczyć o coś więcej niż tylko o najniższą lokatę gwarantująca pozostanie w lidze - stwierdził w czwartek na konferencji prasowej w Gdyni Szwarga.

Z kolei w Motorze Lublin wszyscy w klubie myślą o sportowym postępie - podkreśla trener Mateusz Stolarski. W ubiegłym sezonie zespół uplasował się na siódmej pozycji, najlepszej w historii występów lublinian w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Najbardziej znaczącym uszczupleniem kadry Motoru jest niewątpliwie odejście słowackiego napastnika Samuela Mraza, najskuteczniejszego dotąd w zespole, który wybrał ofertę biorącego udział w eliminacjach Ligi Mistrzów szwajcarskiego Servette FC.

Motor jeszcze we wrześniu 2022 roku zamykał drugoligową tabelę (trzeci poziom rozgrywkowy), z roku na rok awansował najpierw do pierwszej ligi, a potem do Ekstraklasy.



