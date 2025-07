Kolejne zwycięstwo siatkarskiej potęgi! Podopieczni Winiarskiego nie dali rady gigantom

Brazylijscy siatkarze w tym sezonie reprezentacyjnym zachwycają formą. Ekipa z Kraju Kawy jeszcze przed niedzielnym meczem z Niemcami w japońskim mieście Chiba zagwarantowała sobie pierwsze miejsce w tabeli Ligi Narodów.

Starcie z naszymi zachodnimi sąsiadami było tylko potwierdzeniem potencjału brazylijskiej drużyny. Zawodnicy prowadzenie przez Bernardo Rezende mimo porażki w pierwszym secie, w kolejnych partiach imponowali swoimi umiejętnościami. Chociaż reprezentacja Niemiec robiła wszystko, co w jej mocy, by zatrzymać faworytów tego starcia, to ekipa z Ameryki Południowej okazała się za mocna. Ostatecznie podopieczni Michała Winiarskiego przegrali mecz w czterech setach.

Tym samym Brazylijczycy potwierdzili swoją dominację w tym sezonie i przypieczętowali zajęcie pierwszego miejsca w tabeli międzynarodowej rywalizacji. Ekipa z Kraju Kawy wygrała 11 na 12 rozegranych spotkań. Fazę interkontynentalną VNL Brazylijczycy zakończyli z 35 wygranymi i 11 przegranymi setami. W sumie zgromadzili aż 32 punkty na 36 możliwych.

Brazylia - Niemcy 3:1 (21:25, 25:23, 25:20, 25:21)

AA, Polsat SPOrt