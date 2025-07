W sezonie 2025/26 Jagiellonia grę o stawkę rozpoczęła w piątek 18 lipca spotkaniem ligowym u siebie z beniaminkiem Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Podopieczni Adriana Siemieńca niespodziewanie przegrali aż 0:4.

- Mam więcej wiedzy i odpowiedzi, niż miałem przed meczem i moja w tym rola, żeby szybko wyciągać wnioski i nastawić ten zespół w odpowiednim kierunku i wtedy cierpliwie czekać na efekty - przyznał Siemieniec. - Potencjał w ten drużynie jest i ja go czuję, ale potrzebuje ona czasu na to, żeby być drużyną, bo jeszcze dziś drużyną nie jesteśmy. Jedenastu dobrych graczy, to nie to samo co dobra drużyna. Ale będziemy ją mieli, bo ja się nie poddaję - mówił.

"Adrian Siemieniec wychodził już z kilku dołków. W poprzednim sezonie z co najmniej dwóch, z czego jeden późnym latem był naprawdę głęboki. Drużyna przegrała wtedy sześć spotkań z rzędu. Później patrzyliśmy w nią jak w obrazek, do momentu, kiedy - zaangażowana po raz pierwszy w tak duży natłok meczów - "Jaga" wpadła w lekką zadyszkę. Na koniec znów było jednak dobrze. Tak chętnie używane przez trenerów słowo "proces" tym razem nie będzie tu żadnym wytrychem. Ten zespół jest w mocnej przebudowie i na "odbiór techniczny" jest jeszcze za wcześnie - napisał w swoim felietonie komentator Polsatu Sport, Bożydar Iwanow, komentując kiepski start sezonu w wykonaniu Jagiellonii.

24 lipca klub z Białegostoku zagra na wyjeździe pierwszy mecz 2. rundy fazy eliminacyjnej Ligi Konferencji z serbskim FK Novi Pazar. Do tej pory Jaga nie miała okazji rywalizować z tą ekipą.

W poprzednim sezonie Jagiellonia zanotowała kapitalny występ w Lidze Konferencji. Dość powiedzieć, że przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy zakończył zmagania dopiero na etapie ćwierćfinału, odpadając po dwumeczu z hiszpańskim Betisem, późniejszym finalistą. Jak Jaga tym razem zaprezentuje się w Europie?

W czwartek 24 lipca Telewizja Polsat pokaże zarówno wyjazdowe starcie Legii Warszawa z Banikiem Ostrava, jak i starcie FK Novi Pazar vs Jagiellonia. Mecze poprzedzi specjalny program studyjny, który od godziny 17:30 oglądać można w Polsacie Sport Premium 1. Starcie z udziałem Jagiellonii od godziny 18:50 oglądać można na trzech kanałach Telewizji Polsat: w TV 4, Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Sport Premium 1. Ten mecz skomentują Szymon Rojek i Maciej Makuszewski.

BS, Polsat Sport, PAP