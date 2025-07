Hitowy transfer Lecha! Ściągnął piłkarza, który niedawno grał w Lidze Mistrzów

Mistrz Polski kontynuuje ofensywę transferową i dokonał już siódmego wzmocnienia podczas letniego okienka. W poniedziałek kontrakt do końca sezonu podpisał Palma, występujący na pozycji skrzydłowego.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarska Polska w żałobie. Zygmunt Ziober nie żyje

- To jest reakcja na nasze problemy zdrowotne, jakie pojawiły się w zespole. Zależało nam na pozyskaniu piłkarza, który da ogromną jakość, pod względem profilu idealnie pasuje do nas. To zawodnik ze sporym międzynarodowym doświadczeniem, zaliczał świetne statystyki goli oraz asysty zarówno w Grecji, jak i Szkocji. W barwach Celticu strzelał gole w Lidze Mistrzów. Teraz ważne, żeby jak najszybciej wkomponować go do naszej drużyny - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa cytowany przez klubowe media.

Palma na początku lipca zakończył wraz z reprezentacją Hondurasu udział w Złotym Pucharze CONCACAF, czyli mistrzostwach Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Jego drużyna dotarła do półfinału, w którym przegrała z Meksykiem. Nowy lechita ma w kadrze rozegranych 27 meczów, w których strzelił sześć goli. Pomocnik swoją karierę rozpoczął w honduraskim klubie CD Vida, skąd trafił do Realu Monarchs w Stanach Zjednoczonych, a później do greckiego Arisu Saloniki. W sezonie 2022/2023 w 36 spotkaniach ligi greckiej strzelił 13 goli i zanotował osiem asyst. Rok później został piłkarzem Celtiku, dla którego zdobył 10 goli i zaliczył 10 asyst. Występował również w Olympiakosie Pireus.

To siódmy nowy zawodnik pozyskany przez „Kolejorza” w trakcie letniego okienka transferowego. Wcześniej do drużyny mistrza kraju dołączyli Hiszpan Pablo Rodriguez (US Lecce), Kenijczyk Timothy Ouma (Slavia Praga), Portugalczyk Joao Moutinho, Mateusz Skrzypczak (obaj Jagiellonia Białystok), Robert Gumny (FC Augsburg) i Szwed Leo Bengsston (Apollon Limassol).

psl, PAP