W poniedziałkowy wieczór w Niepołomicach Puszcza mierzyła się z Ruchem w spotkaniu Betclic 1. Ligi. Do 37. minuty na tablicy świetlnej widniał wynik 0:0. Wtedy doszło jednak do awarii systemu VAR, a piłkarze zostali zaproszeni do szatni przez Marcina Szczerbowicza.