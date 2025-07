Polscy siatkarze w półfinale! Teraz czas na starcie z Japonią

Biało-Czerwoni otworzyli to spotkanie niemal perfekcyjnie. Szybko wypracowali przewagę (10:5), która z czasem tylko rosła (20:12). Tajwańczycy nie mieli argumentów w tym secie i jeśli chcieli myśleć o awansie do półfinału, musieli szybko zapomnieć o początku tego starcia.

Udało im się to. W drugim secie zaprezentowali się już zdecydowanie lepiej. Rywalizacja bardzo się wyrównała i wszystko zmierzało ku zaciętej końcówce. W niej serię punktową od 18:18 do 21:18 zanotowali Tajwańczycy i to oni triumfowali w tej partii.

Bardzo ważna pod względem psychologicznym trzecia odsłona tego meczu również była bardzo zacięta. Gra toczyła się punkt za punkt, ale w końcówce to Polacy "odjechali" rywalom. Dzięki temu po 1,5 godziny gry to oni byli już jedną nogą w półfinale.

Ostatni set okazał się dopełnieniem formalności. Polacy wypracowali sobie przewagę i nie oddali jej już do końca. Siatkarze z Tajwanu byli wyraźnie słabsi niemal w każdym elemencie gry. Biało-Czerwoni wygrali tego seta 25:20 i cały mecz 3:1.

W półfinale Uniwersjady Polacy zmierzą się z Japonią.

Polska - Tajwan 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:20)