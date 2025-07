Polska sensacja Wimbledonu pokonana! Przegrał z 537. tenisistą świata

Polski tenisista nie miał łatwego startu w tym spotkaniu, bowiem przegrał dwa pierwsze serwisy. Dopiero w piątej partii zdołał wygrać przy odbiorze przeciwnika, ale tablica wyników wskazywała już rezultat 1:4. Gemy były dość krótkie i nie obfitowały w długie wymiany. Hiszpan pewnie zwyciężył w pierwszym secie.

Druga partia była już znacznie bardziej wyrównana. Majchrzak miał nawet trzy okazje do przełamania w drugim gemie, ale Hiszpan obronił się. Polski tenisista przegrał przy swoim serwisie doprowadzając do stanu 2:3, ale odpowiedział tym samym w następnym gemie. Obaj zawodnicy toczyli wyrównaną walkę, ale w końcówce więcej zimnej krwi okazał Llamas Ruiz triumfując do zera w dwóch ostatnich gemach.

Dla Majchrzaka porażka w pierwszej rundzie oznacza pożegnanie z singlowym turniejem w Umag. W ostatnim czasie polski tenisista awansował do czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu osiągając swój najlepszy wynik w tych zawodach.

Kamil Majchrzak – Pablo Llamas Ruiz 2:6, 4:6

PI, Polsat Sport