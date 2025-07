Polski tenisista gra dalej! Awans w turnieju ATP

W ćwierćfinale ich rywalami będą zwycięzcy starcia rozstawionych z numerem trzecim Chorwata Ivana Dodiga i Brytyjczyka Jamiego Murraya z duetem z Ekwadoru - Gonzalo Escobarem i Diego Hidalgo.

Do gry podwójnej w Umag przystąpi również Jan Zieliński, który zagra w parze z Czechem Adamem Pavlaskiem. Rozstawiony z numerem drugim duet w pierwszej rundzie zmierzy się z Hiszpanem Inigo Cervantesem i Holendrem Matwe Middelkoopem.

Z turnieju w grze pojedynczej odpadł za to Kamil Majchrzak. Polak przegrał z hiszpańskim tenisistą Pablo Llamasem Ruizem 2:6, 4:6. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego przystąpił do turnieju w Umag rozstawiony z numerem siódmym. W światowym rankingu zajmuje 78. miejsce. Jego poniedziałkowy rywal do drabinki głównej dostał się przez kwalifikacje, jest notowany na 537. pozycji na liście ATP.

W meczu pierwszej rundy nie było jednak widać różnicy rankingowej między tenisistami. Hiszpan od początku narzucił Majchrzakowi swoje warunki gry, w pierwszym secie przełamał go trzy razy, tylko raz tracąc przy tym podanie. Druga partia była bardziej wyrównana, ponownie tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego jako pierwszy został przełamany, ale tym razem szybko odrobił stratę. Końcówka należała jednak do Ruiza, który ponownie wygrał gema przy serwisie Polaka, po czym pewnie utrzymał podanie. W dwóch ostatnich gemach nie przegrał punktu.

PI, PAP