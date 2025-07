Polskie kluby jeszcze bez awansu, a już poznały rywali! Za nami losowanie europejskich pucharów

Lipiec to co roku czas, kiedy polskie zespoły przystępują do kwalifikacji europejskich pucharów. W tym sezonie nasz kraj reprezentują cztery ekipy: Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa.

Ci ostatni - "Wojskowi" - przygodę na Starym Kontynencie rozpoczęli już w minionych dniach. Podopieczni Edwarda Iordanescu odprawili w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy FK Aktobe. W drugiej natomiast zmierzą się z Banikiem Ostrawa.

Pozostali nasi przedstawiciele zmagania otwierają od drugiej fazy. Walczący o Ligę Mistrzów Lech zagra z Breidablikiem, natomiast przeciwnikami Rakowa i Jagiellonii w Lidze Konferencji będą odpowiednio MSK Żilina oraz FK Novi Pazar.

Polskie kluby poznały kolejnych rywali

W poniedziałek odbyło się losowanie trzeciej rundy eliminacji europejskich pucharów. Jeśli Lech pokona Breidablik, to jego kolejnym przeciwnikiem będzie lepszy z pary FK Crvena Zvezda/Lincoln Red Imps.

Tekst aktualizowany.