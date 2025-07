Polskie siatkarki przegrały na początku turnieju

Początek pierwszej partii rozpoczął się od równej gry obu drużyn 2:3 i 6:6. Chwilę później na niewielkie prowadzenie wysunęły się zawodniczki z Węgier 9:6. Biało-Czerwone odrobiły straty 9:9. W dalszej częściej żadnej z ekip nie udało się zbudować bezpiecznej przewagi 12:12 i 18:18. Końcówka premierowej odsłony była zacięta. Ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliły Węgierki 25:21.

Polki na drugiego seta wyszły z nową energią. Dość szybko pokazały rywalkom, że nerwy wzięły górę w końcówce premierowej partii. W krótkim czasie objęły prowadzenie 7:2. W dalszej części tego seta utrzymywały się na prowadzeniu 14:7. Zawodniczki z Węgier jednak cierpliwie odrabiały straty. W połowie partii doprowadziły do remisu 18:18. Od tego momentu do końca toczyła się już zacięta gra 23:21. Wydawało się przez moment, że reprezentantki Polski zmierzą po wygraną. Nic bardziej mylnego. Drużyna z Węgier najpierw doprowadziła do gry na przewagi 24:24, a następnie zachowała chłodną głowę i zwyciężyła 27:25.

Podopieczne Joanny Staniuchy-Szczurek nie miały zamiaru składać broni. W kolejnym secie wyszły na prowadzenie 9:6. Przeciwniczki odrobiły straty i praktycznie do samego końca toczyły zacięty bój z Polkami 19:21. Tym razem podczas gry na przewagi więcej zimnej krwi zachowały Biało-Czerwone zwyciężając 30:28.

Set numer cztery układał się dla polskiej drużyny ze zmiennym szczęściem. Początkowo Polki prowadziły 9:5. Jednak rywalki odrobiły straty, a nawet wyszły na prowadzenie 14:13. Do końca toczyła się równa gra, ale w kluczowych akcjach chłodną głowę zachowały Węgierki, które zwyciężył 25:22 i w całym meczu 3:1.

We wtorek Biało-Czerwone zmierzą się z reprezentacją Niemiec.

Węgry - Polska 3:1 (25:21, 27:25, 28:30, 25:22)

PZPS