Premierowy triumf polskich siatkarzy! Teraz czas na mecz z Włochami

Polacy bardzo dobrze rozpoczęli pierwszą partię meczu. Szybko narzucili przeciwnikom swój rytm gry wychodząc na prowadzenie 8:4. W dalszej części podopieczni Sebastiana Pawlika utrzymywali wysoką skuteczność w pierwszej akcji 15:11. Co prawda, w końcówce Finowie zmniejszyli dystans do jednego oczka 20:21. Jednak ostatnie słowo należało do Biało-Czerwonych, którzy zwyciężyli w tym secie 25:21.

ZOBACZ TAKŻE: Polskie siatkarki przegrały na początku turnieju

Do połowy drugiego seta wydawało się, że polski zespół w pełni kontroluje sytuację na parkiecie, prowadząc odpowiednio 5:3 i 13:9. Jednak z każdą kolejną akcją coraz lepiej w obronie i kontrataku zaczęli spisywać się Finowie 14:19. Ich cierpliwa gra pozwoliła im w końcówce doprowadzić do remisu 19:19. Na niewiele zdały się przerwy na żądanie trenera Sebastiana Pawlika 20:23. Siatkarze z Finlandii nie dali sobie wyrwać z rąk zwycięstwa 25:21.

Polscy zawodnicy szybko wyciągnęli wnioski z przegranego seta. W kolejnej partii szybko wyszli na prowadzenie 13:5. W pełni przejęli inicjatywę na parkiecie dominując w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Małym nakładem sił zwyciężyli 25:13.

Reprezentacja Polski poszła za ciosem. W kolejnej części poniedziałkowego spotkania dość szybko narzuciła Finom swój rytm gry 8:4. Przeciwnikom nie można było odmówić walki 9:11. Jedna od połowy seta to Polacy w pełni kontrolowali sytuację na parkiecie 21:14. Liderem zespołu był Adam Potempa. To właśnie jego skutecznym blok zakończył ten mecz 25:21. Należy podkreślić, że Polacy przez cały mecz świetnie spisywali się właśnie w elemencie bloku, w którym zdobyli aż 15 punktów!

We wtorek Biało-Czerwoni w drugim meczu fazy grupowej XVIII Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Skopje 2025 zmierzą się z Włochami.

Finlandia - Polska 1:3 (21:25, 25:21, 13:25, 21:25)



Finlandia: Justus Valmaki (2), Riku Kaaretkoski (4), Randi Kivine (12), Tapio Kurikka (7), Elias Oivanen (3), Osso Lehtio (14), Eemi Marttila (libero) oraz Niilo Kilpinen (1), Elias Jago, NiiloPerasalo, Matias Passinen.

Polska: Mikołaj Kierkowski (10), Wiktor Raczyński (14), Bartosz Hoffman (3), Bartosz Sawicki (10), Alan Stachowiak (11), Adam Potempa (13), Marcel Schadach (libero) oraz Oliwier Kuropatwa, Michał Smętek, Maciej Korona.

PZPS