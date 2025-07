Tak wyglądała droga polskich siatkarzy do finałów Ligi Narodów (SKRÓTY)

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany od 30 lipca do 3 sierpnia w Chinach (Ningbo). Wystąpi w nim siedem czołowych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz reprezentacja gospodarzy. Pary ćwierćfinałowe można zobaczyć TUTAJ.

Rozgrywki fazy interkontynentalnej VNL 2025 polscy siatkarze zakończyli z bilansem meczów 8–4 i 23 zdobytymi punktami. Teraz czeka ich kilka dni przerwy, a później - turniej finałowy.



Jak wyglądała droga siatkarzy Nikoli Grbicia w tegorocznej Lidze Narodów? Przeżyjmy to jeszcze raz.

Biało-Czerwoni rozpoczęli rozgrywki od turnieju w Xi'an. Tam mierzyli się kolejno z Holandią, Japonią, Turcją i Serbią. Mimo, że do Chin Polacy pojechali w eksperymentalnym składzie, wszystkie spotkania zakończyły się ich zwycięstwem. Ba, w pierwszym tygodniu rywalizacji stracili oni tylko seta.

Później reprezentanci Polski udali się do najbardziej polskiego miasta w USA - Chicago. Tam czekały ich już trudniejsze wyzwania - starcia z Włochami, Kanadą, USA oraz rewelacyjną w tym sezonie Brazylią. Emocji nie brakowało, a zwycięsko udało wyjść się z dwóch spotkań.

Fazę interkontynentalną Biało-Czerwoni zakończyli przed własną publicznością. W Gdańsku, przy głośnym dopingu kibiców, przyszło im rywalizować z Iranem, Kubą, Bułgarią oraz Francją. I choć często "męczyli" się na parkiecie, a gra nie wyglądała do końca tak, jak wszyscy byśmy sobie życzyli, awans do turnieju finałowego Polacy wywalczyli. Co więcej, na koniec pierwszej części Ligi Narodów, po raz pierwszy od niemal dwóch lat pokonali Francję.

Skróty wszystkich meczów Polaków w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów:

Turniej w Xi'an:

11.06.2025: Polska - Holandia 3:1

12.06.2025: Polska - Japonia 3:1

14.06.2025: Polska - Turcja 3:0

15.06.2026: Polska - Serbia 3:0

Turniej w Chicago:

25.06.2025: Polska - Włochy 2:3

28.06.2025: Polska - Kanada 3:2

29.06.2025: Polska - USA 3:0

29.06.2025: Polska - Brazylia 1:3

Turniej w Gdańsku:

16.07.2025: Polska - Iran 3:2

17.07.2025: Polska - Kuba 1:3

19.07.2025: Polska - Bułgaria 2:3

20.07.2025: Polska - Francja 3:2