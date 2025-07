Wiekiera i Piskorska nie zawiedli. We wtorek powalczą o medal

Powoli zbliżamy się do zakończenia rywalizacji pływaków w Berlinie. W poniedziałek o miejsce w kolejnej rundzie walczyli Paweł Uryniuk i Adrian Jaśkiewicz. Uryniuk odpadł w eliminacjach, Jaśkiewicz zajął 12. miejsce w półfinale. Na 200 m stylem dowolnym rano popłynęły Aleksandra Polańska oraz Klaudia Tarasiewicz, ale obie odpadły w eliminacjach. Na tym samym etapie odpadła też z dalszej rywalizacji na 200 metrów stylem zmiennym Natalia Janiszewska.

Po czwarty medal w tej uniwersjadzie wyruszył Dawid Wiekiera, którego oglądaliśmy w eliminacjach, a później w półfinale rywalizacji na 50 metrów stylem klasycznym. Polak po raz kolejny nie zawiódł i z szóstym czasem (27.73) wszedł do wielkiego finału.

– Najważniejsze było właśnie rano przebrnąć eliminacje do półfinału, a potem dostać się do finału. W finale może się wszystko wydarzyć i będę walczył o jak najwyższe lokaty. Faktycznie jest sporo tych startów - eliminacje, półfinały, finały. Jeszcze była sztafet, więc nakładają się zmęczenia, ale za to te medale napędzają. Chciałbym, wiadomo, zdobyć jeszcze kolejny – powiedział Wiekiera.

Na 50 metrów stylem grzbietowym o awans do finału walczyły Adela Piskorska i Gabriela Król. Do najlepszej ósemki dostała się Piskorska, która ma szansę na zdobycie pierwszego indywidualnego medalu w Berlinie, bo pierwszy krążek wywalczyła już w sztafecie.

– Wydaje mi się, że start był całkiem OK. Na razie chcę wrócić do hotelu, zjeść, wyspać się. A co będzie jutro, to zobaczymy. Nie są to krótkie zawody, bo dla pływaków, jeśli mają wszystkie starty powiedzmy w jednym stylu, to może być sześć dni startowych. Musi być ciągła mobilizacja, dobra regeneracja. Trzeba szukać w sobie jeszcze więcej werwy, jeszcze więcej "powera" i po prostu wykrzesać z siebie jak najwięcej na te kolejne starty - stwierdziła pływaczka.

Wieczorem w finale 4 x 100 metrów stylem dowolnym wystartowała nasza mieszana sztafeta. Biało-czerwoni zajęli piąte miejsce, z czasem 3:30.38. Polacy płynęli w składzie: Dominik Dudys, Kacper Klimczak, Aleksandra Polańska i Julia Maik.

Przypomnijmy, że w sumie polscy pływacy w Berlinie wywalczyli dotąd cztery medale dla Akademickiej Reprezentacji Polski. Szanse na kolejne będą mieli jeszcze we wtorek i w środę, bo wtedy pływacy zakończą rywalizację w Berlinie.

