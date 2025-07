Magda Linette wraca do gry po występie na Wimbledonie. Na trawie w Londynie Polka odpadła już w pierwszej rundzie, a teraz przeniosła się do Waszyngtonu, gdzie odbywa się turniej rangi WTA 500 na kortach twardych. Zmagania w stolicy Stanów Zjednoczonych to jedna z imprez podprowadzających do najważniejszego w tej części sezonu wielkoszlemowego US Open.

W Waszyngtonie Linette została rozstawiona z numerem 8. Jej przeciwniczką w pierwszej rundzie jest reprezentantka gospodarzy Danielle Collins. Amerykanka swój ostatni mecz rozegrała przeciwko innej Polce - w trzeciej fazie Wimbledonu uległa późniejszej triumfatorce, Idze Świątek.

Dla Linette i Collins to drugi bezpośredni pojedynek. Wcześniej panie mierzyły się w 2018 roku podczas zawodów WTA 125 w Indian Wells. Wtedy lepsza - wynikiem 5:7, 7:6(0), 6:4 - okazała się tenisistka ze Stanów Zjednoczonych

