Magdalena Fręch wraca do gry po występie na Wimbledonie. Na trawie w Londynie Polka odpadła już w pierwszej rundzie, a teraz przeniosła się do Waszyngtonu, gdzie odbywa się turniej rangi WTA 500 na kortach twardych. Zmagania w stolicy Stanów Zjednoczonych to jedna z imprez podprowadzających do najważniejszego w tej części sezonu wielkoszlemowego US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Najpierw zakończyła karierę, a teraz wzięła ślub! Zmiany w życiu rywalki Świątek

W Waszyngtonie Fręch została rozstawiona z numerem 5. Jej przeciwniczką w pierwszej rundzie jest Julija Starodubcewa. Ukrainka najpierw musiała przedzierać się przez eliminacje. W nich odprawiła odpowiednio Kanadyjkę Rebeccę Marino (6:4, 7:5) i Amerykankę Alanę Smith (6:2, 6:0).

Dla Fręch i Starodubcewej to drugi bezpośredni pojedynek. Wcześniej panie mierzyły się w 2023 roku w kwalifikacjach do turnieju WTA w San Diego. Wtedy lepsza - wynikiem 6:1, 6:3 - okazała się reprezentantka Polski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Julija Starodubcewa na Polsatsport.pl.