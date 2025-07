WTA w Waszyngtonie: Naomi Osaka - Julija Putincewa. Relacja live i wynik na żywo

Rozgrywki głównego cyklu nie zatrzymują się. W tym tygodniu zmagania toczą się w Waszyngtonie, gdzie tenisistki rywalizują w ramach turnieju rangi WTA 500 na kortach twardych. Zawody w stolicy Stanów Zjednoczonych to jedna z imprez podprowadzających do najważniejszego w tej części sezonu wielkoszlemowego US Open.

Przed rokiem najlepsza w Mubadala Citi DC Open była Paula Badosa. W tym sezonie nie przystąpiła jednak do próby obrony tytułu. Hiszpanka wycofała się bowiem ze startu z powodu problemów zdrowotnych.



W turnieju udział biorą natomiast dwie Polki - Magdalena Fręch i Magda Linette. Obie są rozstawione: pierwsza z numerem 5., natomiast druga - z 8.



Najwyżej notowaną zawodniczką w Waszyngtonie jest z kolei reprezentantka gospodarzy - Jessica Pegula. Za nią na liście znajdują się kolejno Emma Navarro, Jelena Rybakina czy Clara Tauson.



W Waszyngtonie po 16-miesięcznej przerwie do gry wraca również legenda tenisa - 45-letnia Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych otrzymała od organizatorów dziką kartę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Julija Putincewa na Polsatsport.pl.