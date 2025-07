41-krotny reprezentant Polski odszedł z klubu. Co dalej z jego karierą?

W reprezentacji Polski rozegrał 41 spotkań, w których strzelił dwa gole. Ostatni raz powołany został we wrześniu 2022 r. na mecz przeciwko Holandii (0:2) w Lidze Narodów.

– Mateusz był prawdziwym profesjonalistą podczas gry w naszym klubie – powiedział Chris Henderson, dyrektor sportowy Atlanta United. Dodał, że cały zespół dziękuje mu za jego wkład w drużynę i życzy powodzenia w dalszej karierze.

Zgodnie z zasadami MLS, klub może w dowolnym momencie sezonu zasadniczego zrzec się praw do zawodnika, co oznacza, że staje się on dostępny dla wszystkich innych klubów ligi.

W tym sezonie Klich wystąpił w 16 meczach, w których zanotował jedną asystę – w wygranym 4:2 meczu z FC Cincinnati.

Łącznie polski pomocnik ma na koncie 79 występów w MLS, w których zdobył sześć bramek i zaliczył czternaście asyst na przestrzeni trzech sezonów.

BS, PAP