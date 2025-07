Kiedy Bartosz Kurek wróci do gry? Siatkarz zabrał głos

5 lipca na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej pojawił się raport ze zgrupowania polskich siatkarzy. Jak się okazuje, z powodu urazu z drużyną nie ćwiczył jeden z jej filarów - Bartosz Kurek. Poinformowano też, że atakujący nie pojawi się na boisku do końca Ligi Narodów.

We wtorek 22 lipca Kurek zorganizował na Instagramie Q&A. Wśród przewijających się pytań pojawiło się kilka o to, kiedy ponownie zobaczymy go w biało-czerwonych barwach. 36-latek postanowił odpowiedzieć.

"Plan jest na powrót na przygotowania do MŚ, ale muszę być w stanie pomóc, a nie przeszkadzać, dlatego teraz pracuję indywidualnie, żeby wrócić do pełni sił" - odpisał atakujący.

Kurek poinformował także, że jego rehabilitacja przebiega zgodnie z planem.

Obecnie siatkarze przygotowują się do startu w turnieju finałowym Ligi Narodów, który w dniach 30 lipca - 3 sierpnia zostanie rozegrany w Ningbo. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Japonią.

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn odbędą się w dniach 12-28 września na Filipinach.

KP, Polsat Sport