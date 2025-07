Liga Mistrzów w Sosnowcu. Polski klub ogłosił

18 maja drużyna z Jury Krakowsko-Częstochowskiej przegrała w finale LM z włoskim zespołem Sir Sicoma Perugia 2:3. Turniej finałowy rozgrywany był w Łodzi.

- Tak się w sporcie mówi, że to co się udało ugrać w jednym sezonie powinno być punktem odniesienia w kolejnym. Jednak uważam, że powinno się zachować pokorę i naprawdę będę szczęśliwy jeśli znowu zagramy w turnieju z udziałem czterech najlepszych drużyn. Gdy już tam awansujemy, to boisko pokaże, czy uda nam się najpierw wygrać półfinał, a potem najważniejsze spotkanie rozgrywek. Trzeba też pamiętać o kwestiach zdrowotnych, co miało dla nas znaczenie w poprzednim sezonie - powiedział Kryspin Baran, prezes klubu.

W nadchodzącym sezonie w fazie grupowej Aluron będzie rywalizować w gr. D z Asseco Resovią Rzeszów, Sportingiem CP Lizbona (Portugalia) i SVG Lueneburg (Niemcy).

Tak skomentował fakt, iż w Zawierciu nie ma hali spełniającej kryteria LM: - To lokalny wyrzut sumienia. Obecne władze miasta nad tym pracują.

Faza grupa LM rozpocznie się w listopadzie i potrwa do lutego 2026 roku. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

PAP