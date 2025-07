Majchrzak zagra tam, gdzie Hurkacz odniósł historyczny sukces!

Ostatni czas dla Kamila Majchrzaka był wyjątkowy. Polak osiągnął swój najlepszy wynik w Wielkim Szlemie, docierając do czwartej rundy Wimbledonu. Następnie przeniósł się z nawierzchni trawiastej na mączkę. W Gstaad odniósł jeden triumf, natomiast z rywalizacją w Umaq pożegnał się już po jednym spotkaniu.

Teraz Majchrzak rozpoczynał będzie przygotowania do najważniejszej imprezy w tej części sezonu na kortach twardych - US Open. Póki co Polak znajduje się na liście oczekujących do turniejów rangi ATP Tour 1000 w Toronto (27.07-7.08) i Cincinnati (7-18.08). Jest także zgłoszony do challengera w Kozerkach (4-10.08).

Jedną z imprez podprowadzających do wielkoszlemowej rywalizacji w Nowym Jorku jest również Winston-Salem Open, które odbędzie się w tygodniu przed US Open - w dniach 17-23 sierpnia. Organizatorzy zmagań ogłosili oficjalną listę startową, na której znalazł się Kamil Majchrzak.

Najwyżej notowanym tenisistą w zestawieniu jest natomiast Arthur Fils. W turnieju udział wezmą również takie nazwiska jak Sebastian Korda, Alex Michelsen, Gabriel Diallo czy Lorenzo Sonego.

W przeszłości - w 2019 roku - w Winston-Salem triumfował Hubert Hurkacz. Dla wrocławianina był to pierwszy tytuł w głównym cyklu. Obecnie jednak "Hubi" przechodzi okres rekonwalescencji po niedawno przebytej operacji kolana.