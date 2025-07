Messi nie stawił się na treningu. Grozi mu zawieszenie

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu odbędzie się mecz MLS All-Stars. Do drużyny ligi amerykańskiej, która zmierzy się z zespołem z ligi meksykańskiej, powołany został Leo Messi. Jego obowiązkiem było stawić się na pierwszym treningu, ale słynny Argentyńczyk nie zrobił tego. Wiele wskazuje na to, że mistrz świata nie zamierza także wystąpić w samym spotkaniu. Zgodnie z regulaminem - może czekać go za to kara.