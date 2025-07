Pierwszy taki mecz od niemal roku! Polka wróciła do cyklu WTA

Poprzednio Martyna Kubka w głównym tourze grała we wrześniu ubiegłego roku. Razem z Emily Appleton dotarła do ćwierćfinału deblowych zawodów w Monastyrze. Teraz Polka ponownie wzięła udział w turnieju rangi WTA. W parze z Anną-Leną Friedsam przystąpiła do "250" w Pradze.

W pierwszej rundzie przeciwniczkami polsko-niemieckiej dwójki były reprezentantki gospodarzy - Jesika Maleckova i Miriam Skoch. Pierwszy set nie miał żadnej historii. Czeszki szybko odjechały na 3:0. Następnie - jak się później okazało - Kubka i Friedsam zapisały na swoje konto honorowego gema. W kolejnych fragmentach bowiem Maleckova i Skoch były nietykalne przy swoim serwisie, do czego dołożyły jeszcze jedno przełamanie.

Druga odsłona rywalizacji znacznie różniła się od pierwszej. Obyło się w niej bez żadnego przełamania, a wszystko rozstrzygnął tie-break. Ten był wyrównany. O wszystkim zadecydowało jedno małe przełamanie - przy stanie 4:4 odskoczyły Maleckova i Skoch, a potem domknęły wszystko przy własnym podaniu i awansując do ćwierćfinału.

Martyna Kubka/Anna-Lena Friedsam - Jesika Maleckova/Miriam Skoch 1:6, 6:7(4)