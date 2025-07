Polki lepsze w decydującym spotkaniu! Triumf na koniec turnieju

Początek spotkanie zwiastował, że będzie to zacięta rywalizacja. Obie drużyny grały punkt za punkt, ale zdarzały się również serie. Pechowo dla reprezentantek Tajwanu, ta ostatnia przytrafiła się Polkom i to one postawiły pierwszy krok w kierunku piątego miejsca.

Biało-Czerwone świetnie rozpoczęły również drugiego seta (5:1). I choć przez większość czasu polskie "akademiczki" grały dobrze, przewaga nie przetrwała próby czasu. W pewnym momencie rywalki zdobyły aż sześć punktów z rzędu, a później dwiema seriami po trzy punkty jeszcze dobiły Polki. Po godzinie stan tego starcia wyrównał się.

Zaciekła walka trwała także w jakże ważnej psychologicznie trzeciej partii. Nikt nie chciał odpuścić, a to doprowadziło do gry na przewagi. W tej wojnie nerwów więcej spokoju zachowały siatkarki prowadzone przez Macieja Biernata i to one finalnie cieszyły się z wygranej w tym secie.

Czwartą odsłonę tego spotkania Biało-Czerwone otworzyły piorunująco (6:0). Później gra nieco się wyrównała, ale przewaga wypracowana na początku seta okazała się bezcenna. Polskie siatkarki wygrały tę partię 25:20 i cały mecz 3:1. Dzięki temu zajęły piąte miejsce na Uniwersjadzie.

Dla Polek to już koniec turnieju. Rywalizację kontynuują jednak mężczyźni, którzy we wtorkowy wieczór rozpoczynają walkę o medale. W półfinale zmierzą się z Japonią.

Polska - Tajwan 3:1 (25:23, 21:15, 26:24, 25:20)