Polscy kibice będą zachwyceni. Mecz Argentyna - Brazylia w naszym kraju

Godzina spotkania nie została jeszcze ustalona. Następnie reprezentacje wylecą na mistrzostwa świata w Filipinach.

Na MŚ tytułu bronić będą Włosi, którzy w finale w 2022 roku w katowickim Spodku pokonali Polaków.

W fazie grupowej Argentyna zagra w grupie C, Brazylia w gr. H, zaś Polska w gr. B (z Holandią, Katarem i Rumunia). 32 zespoły, które awansowały do turnieju zostały podzielone na osiem grup. Dwa najlepsze z każdej awansują do 1/8 finału. W drugiej części turnieju rywalizacja będzie się toczyć systemem pucharowym.

PAP