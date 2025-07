Tak wyglądała droga polskich siatkarek do finałów Ligi Narodów (SKRÓTY)

Polki zakończyły zmagania w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów na czwartym miejscu. To oznacza, że w ćwierćfinale zmierzą się z Chinkami, które uplasowały się na piątej lokacie. Spotkanie odbędzie się w środę 23 lipca o godzinie 20:00.

Aby dotrzeć do fazy finałowej, podopieczne Stefano Lavariniego musiały rozegrać 12 meczów. Ich dorobek to dziewięć zwycięstw i trzy porażki. Przypomnijmy sobie wszystkie starcia z udziałem Polek.



Zaczęło się od turnieju w Pekinie. W Chinach Biało-Czerwone pokonały na otwarcie 3:0 Tajki, a później 3:1 gospodynie. Pierwsza porażka przyszła w trzeciej kolejce - 2:3 przeciwko Turczynkom. Na zakończenie chińskiej rywalizacji Polki ograły natomiast 3:0 Belgijki.



Następnie nasza drużyna przeniosła się do Belgradu. Ten turniej był w wykonaniu Polek bezbłędny. Wygrały wszystkie cztery mecze, pokonując kolejno 3:2 Holandię, 3:1 Stany Zjednoczone, 3:0 Niemcy i 3:1 Serbię.



W ostatnim tygodniu fazy interkontynentalnej Biało-Czerwone wróciły do Azji. Tym razem jednak zamiast do Chin, wybrały się do Japonii. A konkretnie - do Chiby. W Kraju Kwitnącej Wiśni pokonały 3:1 Koreę Południową i 3:0 Bułgarię, a przegrały 1:3 z Brazylią i 1:3 z Japonią.

Skróty wszystkich meczów Polek w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów:

Turniej w Pekinie:



04.06.2025: Polska - Tajlandia 3:0

05.06.2025: Polska - Chiny 3:1

07.06.2025: Polska - Turcja 2:3

08.06.2026: Polska - Belgia 3:0



Turniej w Belgradzie:



18.06.2025: Polska - Holandia 3:2

19.06.2025: Polska - USA 3:1

20.06.2025: Polska - Niemcy 3:0

22.06.2025: Polska - Serbia 3:1

Turniej w Chibie:

09.07.2025: Polska - Korea Południowa 3:1

11.07.2025: Polska - Brazylia 1:3

12.07.2025: Polska - Japonia 1:3

13.07.2025: Polska - Bułgaria 3:0

