Tego kubańscy siatkarze nie przewidzieli. Zostaną w Polsce na dłużej

W ramach trzeciego turnieju Ligi Narodów Kubańczycy rywalizowali w Gdańsku. Pokonali tam Bułgarię i Polskę, a przegrali z Francją i Chinami. Wyniki pozostałych spotkań ułożyły się w taki sposób, że ekipa z Karaibów zajęła siódme miejsce w tabeli (ostatnie premiowane awansem do finałów).

ZOBACZ TAKŻE: Okiem Diabła. Co wiemy po gdańskim turnieju?



To oznacza, że przygoda w tegorocznej VNL jeszcze się dla Kuby nie skończyła. 30 lipca zespół zmierzy się z Włochami w ćwierćfinale. Ten mecz odbędzie się w chińskim Ningbo.



W tej sytuacji powrót do Ameryki Północnej, a następnie przelot do Państwa Środka byłby logistycznie nieopłacalny. Zdecydowanie wygodniej jest Kubańczykom pozostać w Europie i stąd przemieścić się za kilka dni do Azji.



Z pomocą przyszedł klub CUK Anioły Toruń. Zespół siatkarski, którego właścicielem jest Wilfredo Leon, wraz z kilkoma lokalnymi firmami, zorganizowali Kubańczykom zgrupowanie w Grodzie Kopernika.



"Reprezentacja Kuby zaskoczyła wszystkich swoim sukcesem w tegorocznej edycji VNL i… w efekcie musiała pozostać kilka dni dłużej w Polsce! W wyniku serii filmowych zwrotów akcji - ich siatkarska podróż zaprowadziła ich prosto do Grodu Kopernika, skąd wyruszą dopiero do Chin. Tym samym, ekspresowe mini zgrupowanie kubańskiej kadry rozpoczyna się właśnie dziś w Toruniu i przez najbliższe kilka dni gwiazdy światowej siatkówki trenować będą w naszym mieście!" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.



Na zdjęciach opublikowanych w internecie widać między innymi Wilfredo Leona. Pomaga on Kubańczykom w sprawach organizacyjnych.



Wszystkie mecze Ligi Narodów siatkarzy można oglądać na sportowych antenach Polsatu.