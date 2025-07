Bez zmian, ale z wielką nadzieją. Polskie siatkarki szykują się na finałowy bój

Polskie siatkarki lada chwila rozpoczną walkę w turnieju finałowym Ligi Narodów. Liczą na to, że nawiążą do sukcesów z dwóch poprzednich sezonów, gdy stawały na najniższym stopniu podium. W kadrze nie ma zbyt wielu zmian, co rozbudza nadzieje na sukces. Jak pójdzie biało-czerwonym?