Ćwierćfinał nie dla Linette! 0:6 w drugim secie

Magda Linette po Wimbledonie przeniosła się za ocean, gdzie przygotowuje się do kolejnej wielkoszlemowej imprezy - US Open na kortach twardych. W tym tygodniu przystąpiła do zmagań rangi WTA 500 w Waszyngtonie, gdzie została rozstawiona z numerem 8. W pierwszej rundzie Polka pokonała Danielle Collins, a w drugiej jej przeciwniczką była Anna Kalinska.

Początkowe fragmenty spotkania były wyrównane. Panie grały gem za gem i utrzymywały własny serwis. Przełom nadszedł w kluczowym momencie pierwszego seta. Przy stanie 4:4 breaka zdobyła Kalinska, która chwilę później domknęła partię przy swoim podaniu.

Rosjanka poszła za ciosem w drugiej odsłonie starcia. Całkowicie przejęła inicjatywę, a Linette była bezradna. Kalinska nie oddała ani jednego gema Polce, triumfując w całej potyczce 2:0 i awansując do ćwierćfinału.

W turnieju w Waszyngtonie pozostała jeszcze jedna nasza reprezentantka - Magdalena Fręch. Łodzianka o najlepszą ósemkę zmierzy się z legendą tenisa - Venus Williams.

Magda Linette - Anna Kalinska 4:6, 0:6