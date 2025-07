Mecz Legii coraz bliżej, a tu takie wyznanie. Trener powiedział wprost

Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek w Czechach, rewanż - 31 lipca w stolicy Polski.

- Przed nami trudne wyzwanie. Ostatni sezon naszych rywali był bardzo dobry. Banik był jedną z najlepiej grających drużyn - zarówno ofensywnie, jak i defensywnie, w czym zasługa ich trenera, który odnalazł balans w drużynie. Bardzo szanuję trenera Pavla Hapala. My jesteśmy jeszcze daleko od poziomu, który chcemy osiągnąć - przyznał Iordanescu, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Legii.

Szkoleniowiec wspominał występy Banika przed rokiem, kiedy w kwalifikacjach Ligi Konferencji odpadł w trzeciej rundzie po porażce z FC Kopenhaga dopiero po rzutach karnych.

- To pokazuje, że jutro czeka nas trudne wyzwanie. Jestem zadowolony ze składu, który mam do dyspozycji. Ufam moim zawodnikom. Cały czas się rozwijamy i jestem pewny, że idzie to w dobrym kierunku - zaznaczył.

Legia ma za sobą trzy mecze o stawkę w tym sezonie: dwa z FK Aktobe w pierwszej rundzie eliminacji LE (po 1:0 u siebie i na wyjeździe) oraz z Lechem Poznań w Superpucharze Polski (2:1).

- Każdy trening, każda godzina, są dla nas ważne. Dzięki temu mogę poznawać drużynę jeszcze bardziej. Za nami podróże do Poznania, Kazachstanu, które miały znaczący wpływ na kondycję mentalną i fizyczną. Potrzebowaliśmy trochę czasu na odpoczynek i trening - tłumaczył.

Czwartkowe spotkanie w Ostrawie rozpocznie się o godzinie 19. Aby awansować do fazy ligowej Ligi Europy, Legia musi pomyślnie przejść czwartą rundę eliminacji.

W czwartek 24 lipca Telewizja Polsat pokaże zarówno wyjazdowe starcie Legii z Banikiem Ostrava, jak i starcie FK Novi Pazar vs Jagiellonia. Mecze poprzedzi specjalny program studyjny, który od godziny 17:30 oglądać można w Polsacie Sport Premium 1. Starcie Legii skomentują Sebastian Chabiniak i Maciej Żurawski, a transmisja od 18:50 dostępna będzie aż na trzech kanałach: w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 2.

PAP