Polski olimpijczyk otarł się o śmierć. Szokująca relacja

W środę 23 lipca na instagramowym koncie polskiego sportowca Marcina Chabowskiego pojawiła się szokująca relacja. Olimpijczyk z Tokio przekazał, że na skutek poważnego wstrząsu anafilaktycznego otarł się o śmierć. Na szczęście sportowiec szybko wylądował w szpitalu, a służby medyczne zareagowały prawidłowo.

"W jednej chwili siedzisz przy ognisku, by za 30 minut otrzeć się o zgon, bo trafiłbym do szpitala 15 minut później i łatwo na oddziale ratunkowym by nie mieli. Leki zadziałały, kilka godzina na dojście do siebie i jestem już w domu wyposażony w adrenalinę na takie niespodzianki" - napisał.

Chabowski oficjalne swoją sportową karierę zakończył na początku kwietnia 2024 roku. Urodzony w 1986 roku w Wejherowie zawodnik specjalizował się w biegach na długie dystanse. Na swoim koncie ma między innymi złoty medal Mistrzostw Europy juniorów w biegu na 3000 metrów z przeszkodami zdobyty w 2005 roku. Sięgnął także po mistrzostwa Polski w biegach przełajowych, w zmaganiach na 10 000 metrów i biegu ulicznym na 10 kilometrów. W 2021 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

