Reforma polskiej ligi! Zagra mniej zespołów

W związku z ostatecznym wynikiem procesu licencyjnego na sezon 2025/2026 i nieotrzymaniem licencji przez klub Górnik Zabrze, Zarząd Superligi sp. z o.o. stanął przed koniecznością podjęcia decyzji o kształcie rozgrywek. Superliga zaproponowała Związkowi Piłki Ręcznej w Polsce zmianę formatu poprzez zmniejszenie liczby drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej. ZPRP, mając na uwadze wycofanie klubu Górnik Zabrze oraz konieczność podniesienia poziomu sportowego rozgrywek, przychylił się do tej propozycji. Sytuacja ta stała się impulsem do przyspieszenia planowanych od dłuższego czasu zmian, strategicznego wzmocnienia i uatrakcyjnienia ORLEN Superligi.

ZOBACZ TAKŻE: Medaliści ORLEN Superligi wycofali się z gry w europejskich pucharach!

Zgodnie z planowanymi zmianami, w sezonie 2025/2026 w rozgrywkach ORLEN Superligi ma wystąpić 13 zespołów, które będą rywalizować systemem każdy z każdym (mecz i rewanż) – , w pierwszej fazie oraz play-off (drużyny z miejsc 1-8 po I fazie) i grupa spadkowa (miejsca 9-13 po I fazie) – w fazie drugiej. Analogicznie jak w ostatnich sezonach. Na koniec sezonu 2025/2026 drużyny z miejsc 12. i 13. spadną do Ligi Centralnej, a drużyna 11. rozegra baraż o utrzymanie. Bezpośredni awans z Ligi Centralnej uzyska tylko jej zwycięzca, w efekcie czego, od sezonu 2026/2027 ORLEN Superliga rywalizować będzie w docelowym modelu ligi 12-zespołowej.

Wspólna decyzja Superligi i ZPRP jest wyrazem dążenia do stałego podnoszenia poziomu sportowego i atrakcyjności rozgrywek ORLEN Superligi. Celem wprowadzanych zmian jest m.in zwiększenie intensywności rywalizacji, podniesienie jakości widowisk i wzmocnienie marki najlepszej ligi piłki ręcznej w Polsce. Mniejsza liczba drużyn oznacza więcej meczów o kluczowym znaczeniu dla układu tabeli, rozgrywanych między drużynami na zbliżonym poziomie sportowym, co przełoży się na większe emocje dla kibiców oraz bardziej wartościowy produkt dla partnerów medialnych i sponsorów.

Podjęliśmy trudną, ale w naszej ocenie absolutnie kluczową dla przyszłości ligi decyzję. Zmniejszenie liczby drużyn nigdy nie jest łatwym krokiem, jednak długofalowa wizja rozwoju ORLEN Superligi wymaga od nas odważnych i strategicznych ruchów. Naszym celem jest budowa silnego sportowo i finansowo, stabilnego produktu. Wierzymy, że w najbliższych latach koncentracja na jakości, a nie ilości, jest właściwym kierunkiem. Mniejsza, bardziej wyrównana liga to krok w kierunku większej rywalizacji i większej liczby meczów o wyższą stawkę w każdej serii. To lepszy produkt dla kibiców, partnerów i telewizji, a także szansa dla naszych klubów na lepsze przygotowanie do rywalizacji w Europie – mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.

Patrzymy na rozwój całej dyscypliny w sposób systemowy. Zdrowy ekosystem polskiej piłki ręcznej potrzebuje nie tylko elitarnej Superligi, ale i silnego, konkurencyjnego zaplecza. Zmniejszenie ORLEN Superligi w naturalny sposób wzmocni Ligę Centralną, w której pozostaną bardzo dobre, ambitne zespoły. To sprawi, że rywalizacja o awans będzie bardziej zacięta, a presja na kluby ORLEN Superligi ze strony zaplecza – większa. Wierzę, że ta sportowa presja będzie wzajemnie napędzać rozwój na obu poziomach. Dzięki temu awans do elity stanie się jeszcze większym osiągnięciem, a cała dyscyplina zyska na jakości – mówi Sławomir Szmal, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Zasady spadków i awansów w sezonie 2025/2026:

Zespoły z miejsc 12. i 13. po zakończeniu sezonu spadają bezpośrednio do Ligi Centralnej.

Zespół z 11. miejsca w ORLEN Superlidze rozegra dwumecz barażowy o utrzymanie z wicemistrzem Ligi Centralnej.

Mistrz Ligi Centralnej uzyska prawo sportowe do gry w ORLEN Superlidze.

Szczegółowy terminarz rozgrywek ORLEN Superligi na sezon 2025/2026 zostanie opublikowany w dniu jutrzejszym.

fot. Informacja prasowa