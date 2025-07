Siemieniec zwrócił na to uwagę. Takie wieści przed meczem Jagiellonii

W poprzednim sezonie Jagiellonia dotarła w Lidze Konferencji do ćwierćfinału tych rozgrywek, odpadła po dwumeczu z Realem Betis. Ten sezon piłkarski rozpoczęła jednak od niespodziewanej porażki w ekstraklasie 0:4 z beniaminkiem Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.

- Musimy wziąć odpowiedzialność za ten moment, pokazać naszą najlepszą stronę, zaprezentować się lepiej niż w naszym pierwszym meczu w tym sezonie. Ale wiemy, że ten dwumecz będzie ciężki dla nas, bo widzieliśmy postawę i mentalność przeciwnika, ludzi związanych z klubem i kibiców - mówił Siemieniec na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Więc nie tylko pogoda będzie gorąca, ale to jest futbol. Drugi mecz zagramy w Białymstoku, mamy co prawda inny typ pogody, ale również mamy bardzo gorące trybuny - dodał.

Pytany przez serbskich dziennikarzy Siemieniec przyznał, że Jagiellonia zyskała doświadczenia w grze w LK w poprzednim sezonie, ale zespół się zmienił kadrowo. Zwracał jednak uwagę, że nowi piłkarze przynieśli swoje doświadczenie z zespołów, w których grali.

- Kiedy mówimy o naszym przygotowaniu, trudno jest porównywać te dwa momenty, trudno jest porównywać dwie drużyny, ponieważ ta drużyna, która np. grała przeciwko Betisowi, była w innym momencie, niż obecna. Teraz ona ma się rozwijać, potrzebuje czasu, żeby się zbudować, z powodu zmian, z powodu nowych zawodników - dodał szkoleniowiec.

Podkreślał, że w zespole jest dobre nastawienie, mentalność i wiara w siebie. - Wierzymy, że to będzie dobry początek tej drużyny - dodał.

Środkowy pomocnik Leon Flach zwracał uwagę, że w poprzednim sezonie Jagiellonia zdobyła doświadczenie w rozgrywkach europejskich, ale - jak zaznaczył - każdy mecz jest inny i trudny do porównania. - Każdy mecz zaczyna się od 0:0. Jako drużyna mamy dużo dobrych doświadczeń, ale wszystkich zaczyna się od rzeczy podstawowych - trzeba biegać i walczyć i mam nadzieję na dobry rezultat.

Odnosząc się do porażki w pierwszej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Flach mówił, że był to ciężki moment dla zespołu, a reakcję musi on pokazać na boisku. - Chcemy naprawdę pokazać naszym fanom, którzy dają nam dużo, że jesteśmy gotowi poświęcić dużo dla nich - mówił amerykański pomocnik.

W czwartek 24 lipca Telewizja Polsat pokaże zarówno wyjazdowe starcie Legii Warszawa z Banikiem Ostrava, jak i starcie FK Novi Pazar vs Jagiellonia. Mecze poprzedzi specjalny program studyjny, który od godziny 17:30 oglądać można w Polsacie Sport Premium 1. Starcie z udziałem Jagiellonii od godziny 18:50 oglądać można na trzech kanałach Telewizji Polsat: w TV 4, Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Sport Premium 1. Ten mecz skomentują Szymon Rojek i Maciej Makuszewski.

PAP