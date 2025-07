Sinner zwolnił go po aferze dopingowej. Teraz... wznowili współpracę

"Jannik Sinner zatrudnił Umberto Ferrarę na stanowisko trenera fitness ze skutkiem natychmiastowym" – napisała w komunikacie prasowym Avima, firma reprezentująca Sinnera.

Latem 2024 roku ujawniono pozytywny wynik testu na obecność clostebolu u Sinnera. Lider rankingu ATP stanowczo deklarował swoją niewinność i tłumaczył, że znalazł się w jego organizmie przez spray, który stosował jego masażysta Giacomo Naldi. Sinner po ujawnieniu wyników badań zrzucił odpowiedzialność na trenera fitness i masażystę, jednak już w listopadzie 2024 roku podczas turnieju ATP Masters w Turynie powiedział, że Ferrara jest świetnym trenerem.

Chociaż organy antydopingowe przyznały, że zanieczyszczenie miało charakter przypadkowy, WADA nałożyła na Włocha trzymiesięczne zawieszenie, które obowiązywało od lutego do maja 2025 roku.

Ferrara w ostatnich miesiącach współpracował z innym włoskim tenisistą - Matteo Berrettinim. Trener przygotowania fizycznego obwinił masażystę za kłopoty Sinnera. Ferrara w rozmowie z La Gazzetta dello Sport przyznał, że przez lata sam stosował spray zawierający clostebol.

- Przepisał mi go lekarz w celu leczenia przewlekłej choroby. Ale nie dałem go Naldiemu. Zasugerowałem tylko, żeby użył go do leczenia swojego skaleczenia, które się nie goiło i utrudniało mu pracę. Wyraźnie mu wyjaśniłem, jak działa ten produkt i że nie powinien mieć kontaktu z Jannikiem – tłumaczył Ferrara.

"Umberto odegrał ważną rolę w rozwoju Jannika, a jego powrót odzwierciedla skupienie się na ciągłości pracy i odnoszeniu wyników na najwyższym poziomie" – napisano w oświadczeniu zespołu włoskiego tenisisty.

Sinner czterokrotnie wygrał turnieje wielkoszlemowe. W lipcu pierwszy raz triumfował w Wimbledonie. W finale turnieju na kortach trawiastych w Londynie pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza. Obecnie przygotowuje się do turniejów na twardych kortach - Cincinnati Open i wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku.

