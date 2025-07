"To trochę jak z odchudzaniem". Trener polskich siatkarek zaskoczył przed turniejem w Łodzi

Polskie siatkarki dobrze zaprezentowały się w fazie interkontynentalnej VNL. Nasze reprezentantki wygrały 9 z 12 spotkań na tym etapie rywalizacji, zgarniając w sumie 27 punktów. Dzięki temu Biało-Czerwone zajęły ostatecznie czwarte miejsce w tabeli. Lepiej od nich poradziły sobie tylko reprezentacje Włoch, Brazylii i Japonii.

Polki już w środę rozpoczną swoje zmagania na turnieju finałowym Ligi Narodów, który w tym roku odbywa się w Łodzi. W ćwierćfinale zmierzą się z zawodniczkami z Chin. Przed tym meczem wywiadu Grzegorzowi Wojnarowskiemu z Polsatu Sport udzielił trener polskich siatkarek - Stefano Lavarini. Szkoleniowiec przyznał, że kluczowa w nadchodzącym starciu może okazać się lokalizacja, w której rozgrywany jest turniej.

- To, co jest zupełnie inne w tej edycji Ligi Narodów, to ta przyjemność i możliwość gry u siebie. Mamy nadzieję, że da nam to więcej siły, pewności siebie i pomocy w starciu z tak świetnymi rywalami - przyznał trener.

Lavarini powiedział także, jak z jego perspektywy wygląda progres zrobiony przez drużynę narodową pod jego batutą.

- Jesteśmy w trakcie procesu. Zrobiliśmy kilka dużych ulepszeń i myślę, że to było dość widoczne. Ale to trochę jak z odchudzaniem. Na początku zrzucenie pierwszych kilogramów jest łatwe, potem trzeba być konsekwentnym, by dalej chudnąć. I to samo dotyczy budowania czegoś wielkiego. Pierwsze kroki zrobiliśmy w dobrym kierunku. Przyniosły wiele pozytywnych emocji, a teraz zaczyna się trudniejsza część. I właśnie dlatego, że jest trudniejsza, moim zdaniem, jest bardziej satysfakcjonująca. Teraz każdy krok w dobrym kierunku wymaga więcej wysiłku, i to właśnie na tym chcemy się skupić - stwierdził.

Włoch wypowiedział się również na temat stylu gry najbliższych przeciwniczek Polek, czyli Chinek.

- Z mojego punktu widzenia, poza agresywną grą i naciskiem w serwisie i ataku, największą różnicę robi skuteczność i konsekwencja. To zespół o wielkiej efektywności i świetnym balansie. Są bardzo dobre w serwisie, popełniają mało błędów i są bardzo konsekwentne w przyjęciu. Stosują specyficzny system ataku, są silne w obronie. Trudność polega na zmierzeniu się z ich konsekwencją, regularnością i efektywnością. Musimy znaleźć dobry rytm naszej gry i utrzymać go przez cały mecz - podsumował szkoleniowiec.

Transmisja meczu Polska - Chiny w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia w Polsacie Sport 1 o godzinie 18.00. Transmisja spotkania o godzinie 19.45 w Polsacie Sport 1 oraz o godzinie 19.50 w Polsacie.