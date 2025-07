Były reprezentant Polski po 14 latach znów zagra w Ekstraklasie? To byłby hit

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Tomasza Włodarczyka 35-latek jest zdeterminowany, by wrócić na "stare śmieci". Formalności związane z transferem nie zostały jeszcze dopełnione, ale jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to niebawem Klich zostanie ogłoszony nowym graczem "Pasów".

Pochodzący z Tarnowa pomocnik trafił do Cracovii w 2013 roku. Następnie przeszedł przez poszczególne szczeble juniorskie i otrzymał szansę gry w pierwszym zespole. W nim stał się wiodącą postacią i w ten sposób zapracował na zagraniczny transfer. W czerwcu 2011 roku podpisał kontrakt w VfL Wolfsburg. Jego pobyt w ekipie "Wilków" nie był jednak udany. Później z większym powodzeniem występował w PEC Zwolle, FC Kaiserslautern i FC Twente.

Latem 2017 roku został piłkarzem Leeds United. Pół roku później został wypożyczony do FC Utrecht. Po powrocie z Holandii nastał najlepszy czas w jego karierze. Z drużyną prowadzoną przez Marcelo Bielsę awansował do Premier League. W angielskiej elicie rozegrał łącznie 82 mecze, w których zdobył pięć bramek i zaliczył siedem asyst.

W 2023 roku przeniósł się do USA, gdzie podpisał kontrakt z D.C. United. Jego kolejnym klubem była Atlanta United. Kilka dni temu 41-krotny reprezentant Polski rozwiązał kontrakt z zespołem z Georgii. Od razu pojawiły się pogłoski łączące go z powrotem do Cracovii. Teraz wiele wskazuje na to, że ten ruch dojdzie do skutku.

"Pasy" udanie zainaugurowały sezon 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Luki Elsnera dość niespodziewanie pokonali na wyjeździe mistrza Polski Lecha Poznań. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:1.