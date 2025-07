Finały Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Wielkie emocje, zacięta rywalizacja i walka o najcenniejsze laury - tak zapowiada się Finał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, który od piątku do niedzieli potrwa na Starym Rynku w Płocku! 16 najlepszych drużyn w kraju - osiem kobiecych i osiem męskich - stoczy bój o złoto, a wszystko to przed tłumnie zgromadzoną publicznością. Transmisja TV w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.