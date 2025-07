Kolejny wielki hit transferowy na horyzoncie. Gdzie trafi bramkostrzelny napastnik?

Wzmocnienia "The Reds" przed nowym sezonem robią wrażenie. Szeregi drużyny Arne Slota zasilili już m.in. Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz czy Hugo Ekitike. Wielce prawdopodobne, że mistrz Anglii ruszy po kolejne transfery. Jak przekazał Fabrizio Romano, Liverpool chce zapłacić za Isaka 130 milionów euro. Sam zainteresowany miał potwierdzić gotowość do przenosin.

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że nie tylko ekipa z Anfield Road monitoruje sytuację Szweda. W grze o podpis bramkostrzelnego napastnika jest także Chelsea. "The Blues" mogą w najbliższych dniach podjąć próbę przebicia propozycji Liverpoolu. Na drodze do tego mogą jednak stanąć intencje Isaka. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, priorytetem 26-latka jest transfer do zespołu "The Reds".

Szwedzki napastnik został graczem Newcastle United latem 2022 roku. Od początku pobytu na St. James' Park Isak imponuje skutecznością. W 109 meczach o stawkę aż 62 razy wpisywał się na listę strzelców. W poprzednim sezonie rozegrał 42 spotkania, w których zdobył 27 bramek.

Nowe rozgrywki Premier League wystartują 15 sierpnia. Zainauguruje je mecz Liverpoolu z Bournemoouth. Z kolei Newcastle zagra dzień później na wyjeździe z Aston Villą.