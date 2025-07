Marek Kulczycki i Patrycja Iwaniec ze złotem EYOF 2025 w Skopje!

Do Skopje nasza kadra zawodnicza udała się w czteroosobowym składzie. Jak przyznawano w obozie biało-czerwonych, start ten miał być dla naszych zawodników przede wszystkim nauką, która zaprocentuje w przyszłości. – Ciężko jest określić, czy w Macedonii mamy szanse na medale, bo w wielu reprezentacjach są nowe twarze, ale myślę, że powinniśmy się „zakręcić” wokół czołowych miejsc – mówił trener Jakub Chojnowski, pracujący na co dzień jako trener główny w seniorskiej reprezentacji Polski.

W czwartek w Macedonii Biało-Czerwoni nie zawiedli i w komplecie przeszli eliminacje. W K-1 mężczyzn najlepszy wynik uzyskał Marek Kulczycki (KKK Kraków), a w tej konkurencji wśród kobiet dziewiąta była Gabriela Jojczyk (Start Nowy Sącz). W kwalifikacjach kanadyjkarek i kanadyjkarzy siódme i ósme miejsce zajęli odpowiednio Patrycja Iwaniec (LUKS Kwisa Leśna) i Tomasz Reguła (LKK Drzewica). Najlepsze dopiero czekało na polską reprezentację. W finale kajakarzy popis wielkich umiejętności dał Kulczycki, który po bezbłędnym przejeździe wygrał i tym samym zdobył dla naszego kajakarstwa drugi w historii medal EYOF. W 2005 roku we włoskim Lignano Sabbiadoro złoto w C2 1000 m mężczyzn wywalczyła osada Jakub Sitkowski/Bartosz Pławski. Później przykład z Kulczyckiem wzięła Iwaniec, która mimo dotknięcia jednej z bramek, uzyskała najlepszy wynik spośród finalistek w C-1 i dorzuciła kolejne złoto dla polskiej kadry.

– Upatrywaliśmy Marka w gronie ścisłych faworytów, natomiast złoto Patrycji to miła niespodzianka. Dwukrotne wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego to zawsze coś niesamowitego, niezależnie od imprezy, w jakiej się startuje. EYOF to duża impreza i takie sukcesy na pewno dodadzą im skrzydeł – opisywał trener Chojnowski.

Ze zmiennym szczęściem w innych finałach radzili sobie pozostali nasi zawodnicy. W K-1 kobiet piąta była Jojczyk. Z kolei dwunasty w C-1 mężczyzn był Reguła.

To nie koniec slalomowych emocji w młodszych kategoriach wiekowych. Już w środę w słoweńskim Solkan rozpoczną się młodzieżowe mistrzostwa Europy. Tytułu mistrzyni Starego Kontynentu juniorek w K-1 broni Hanna Danek, która na początku lipca podczas MMŚ we francuskim Foix zdobyła złoto i będzie główną pretendentką do zwycięstwa. W Słowenii wystąpią też m.in. M. Kulczycki, Iwaniec i Jojczyk.

Klasyfikacja medalowa dostępna TUTAJ.

