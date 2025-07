"Medaliki" wracają do europejskich pucharów po jednym sezonie przerwy. Ekipa Marka Papszuna wywalczyła wicemistrzostwo Polski, co dało im prawo startu w eliminacjach Ligi Konferencji. Częstochowianie zmagania rozpoczną od drugiej rundy. W miniony weekend Raków udanie rozpoczął nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W pierwszej kolejce piłkarze trenera Papszuna pokonali 1:0 na wyjeździe GKS Katowice.

W czwartek zespół spod Jasnej Góry czeka niełatwe zadanie. Do Częstochowy przyjedzie bowiem Żilina. To druga drużyna ligi słowackiej w zeszłym sezonie. Do tego "Sosoni" w XXI wieku regularnie występują w eliminacjach europejskich pucharów. Co ciekawe w przeszłości piłkarzami Żiliny byli dwaj polscy piłkarze - Jakub Kiwior i Dawid Kurminowski.

Czy Raków zdobędzie cenną zaliczkę przed rewanżem na Słowacji? Czy może to goście wywiozą z Częstochowy wartościową przewagę?

Raków - Żilina na żywo. Relacja live i wynik online Liga Konferencji

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - MSK Żilina w czwartek 24 lipca na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.