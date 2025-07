Stefano Lavarini nie ma wątpliwości po meczu z Chinami. Mówi o charakterze

Biało-czerwone trzeci rok z rzędu zagrają w strefie medalowej Ligi Narodów. Awans do półfinału rozgrywanego w Łodzi turnieju finałowego wywalczyły w środę po pełnych zwrotów akcji meczu z Chinami. Polki zwyciężyły 3:2, choć ich forma w tym spotkaniu była bardzo nierówna.

- Nasza gra nie była dziś fantastyczna, ale końcowy wynik jest dla nas bardzo dobry. Naprawdę dziś najbardziej to się liczy. Mieliśmy swoje problemy, choćby w przyjęciu i obronie, ale liczy się to, w jaki sposób wróciliśmy do tego spotkania po tym nieudanym dla nas pierwszym secie i części drugiego. Dziewczyny nie straciły wiary, poprawiły m.in. grę w bloku i w innych elementach, które nam wcześniej nam nie wychodziły – powiedział włoski szkoleniowiec.

Zobacz także: Zamieszanie z Ligą Narodów siatkarek. Zgłoszono oficjalny protest!

Wskazał, że w trakcie meczu dużo rotował składem i zmiany przyniosły oczekiwany efekt. Bohaterkami meczu okazały się bowiem rozgrywająca Alicja Grabka i przyjmująca Paulina Damaske, która zdobyła 11 punktów.

- Awansowaliśmy dzięki charakterowi dziewczyn i pomocy wszystkich siatkarek. Poświęciliśmy ostatnie miesiące, żeby dać naszej drużynie więcej rozwiązań i dziś to wykorzystaliśmy. Dziewczyny, które weszły, zrobiły to, czego wymagamy. Chcemy, by każdy, kto wchodzi na boisko i będzie musiał dotknąć piłki, robił to w sposób skuteczny dla drużyny. To jest właśnie duch zespołu – tłumaczył Lavarini.

W sobotę w półfinale Polki zmierzą się z broniącymi tytułu Włoszkami. To zespół, który nie przegrał w tej edycji Ligi Narodów, ale w opinii Lavariniego jego drużyna w tym spotkaniu będzie w komfortowej sytuacji.

- Zagramy przed polską publicznością i w roli "underdoga". Wiemy, że nasz rywal to grające na najwyższym poziomie mistrzynie olimpijskie, więc ten mecz będzie dla nas bardzo trudny. Ale jestem prawie pewien, że w tej sytuacji poczujemy się bardziej komfortowo. Teraz jeszcze przez kilka minut pocieszymy się ze zwycięstwa nad Chinami, a potem zaczniemy myśleć o sobotnim przeciwniku, bo na niego taka gra jak dziś nie wystarczy – zaznaczył.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polska drużyna w dwóch ostatnich edycjach LN zdobyła brązowe medale. Włoszki w środę pokonały w ćwierćfinale Stany Zjednoczone 3:0.

Pozostałe ćwierćfinały zostaną rozegrane w czwartek. Japonia zmierzy się w nich z Turcją (godz. 16.30), a Brazylia z Niemcami (godz. 20). Turniej zakończy się w niedzielę, kiedy zaplanowano mecze o brązowy medal i finał.

BS, PAP