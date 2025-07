Tego gwiazda Legii spodziewa się po Baniku. Nie ma wątpliwości

Polsat Sport: Steve, nowy sezon, nowy trener, nowa przygoda w Europie. Jakie są twoje pierwsze wrażenia odnośnie do współpracy z trenerem Iordanescu?



Steve Kapuadi, obrońca Legii Warszawa: Bardzo dobre. Na razie nie spędziliśmy razem dużo czasu, wszystko dzieje się szybko. Chcemy być pragmatyczni, wykorzystywać każdy trening i każdy mecz na to, aby rozwijać się. Dotychczas rozegraliśmy trzy spotkania i wszystkie trzy wygraliśmy. W czwartek chcemy przedłużyć tę serię.



Legia nie zagrała w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Był to dla was czas na odpoczynek po wyjeździe do Kazachstanu czy raczej na dodatkowe treningi?



Szczerze mówiąc, był czas na wszystko. Dostaliśmy trochę wolnego po powrocie z Kazachstanu, ale z drugiej strony odbyliśmy też trening. Pracujemy intensywnie.



Jakim rodzajem trenera jest Edward Iordanescu? To dla piłkarzy przyjaciel czy raczej ktoś ostry i surowy?



Trener Iordanescu to mieszanka. Postrzegam go jako dobrego menadżera. Jest konkretny.



Trener powiedział mi, że obrona jest dla niego bardzo ważna. Co to oznacza dla ciebie?



Dla obrońcy miło jest mieć trenera, który ceni sobie grę w defensywie, chce być pragmatyczny i unikać tracenia bramek. Wymaga ode mnie i innych obrońców ciągłego rozwoju.



Porozmawiajmy o waszym czwartkowym rywalu. Banik Ostrawa wygląda na trudnego przeciwnika. Co wiesz o tej drużynie?



Przeanalizowaliśmy rywali, wiemy, jak grają. To zespół bazujący na fizyczności, lubi też bezpośrednią grę. Często wystarczą im dwa-trzy podania, aby znaleźć się z piłką w trzeciej tercji. Z naszego punktu widzenia ważna będzie dyscyplina.



Dla was to chyba dobrze, że gra będzie fizyczna.



Oczywiście. Jesteśmy Legią!

